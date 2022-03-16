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Путин: Цель санкций — нанести удар по каждому россиянину

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Президент России осудил введенные против РФ санкции после начала спецоперации на Украине.

«Санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Их цель нанести удар по всей нашей отечественной экономике. <...> По каждой семье, каждому гражданину России», — заявил Владимир Путин на заседании с членами правительства, которое 16 марта транслировал телеканал «Россия 24».

По словам президента, новые ограничения против РФ последовали бы «при любом развитии событий», а спецоперация стала лишь поводом.

Путин заметил, что США и ЕС фактически объявили «самый настоящий дефолт» по обязательствам перед Россией.

Глава государства также напомнил, что нет ничего выгоднее, чем вкладываться в экономику собственной страны.

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Комментарии (73)

267011328
а эти родные чем более чем 30 лет занимаются. каждый день все годы-не понос- так золотуха.
Sonata
Как лихо он санкции по каждому россиянину распределил!
blackcatwhitecat
чтобы увидеть злейшего врага России, ему достаточно посмотреть в зеркало. Непостижимая способность оправдывать все свои мерзейшие делишки.
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