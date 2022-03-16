Путин: Цель санкций — нанести удар по каждому россиянину

Президент России осудил введенные против РФ санкции после начала спецоперации на Украине.

«Санкции направлены не против отдельных лиц или компаний. Их цель нанести удар по всей нашей отечественной экономике. <...> По каждой семье, каждому гражданину России», — заявил Владимир Путин на заседании с членами правительства, которое 16 марта транслировал телеканал «Россия 24».

По словам президента, новые ограничения против РФ последовали бы «при любом развитии событий», а спецоперация стала лишь поводом.