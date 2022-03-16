Смольный предложил соцподдержку только бездомным с нужными документами

Заксобрание Петербурга приняло за основу законопроект о предоставлении соцподдержки, бесплатной юридической помощи и звания «Ветеран труда» бездомным, если они попадают в категории, которым эта помощь полагается. Депутаты проголосовали за внесенный губернатором Александром Бегловым документ 16 марта.



Несколько депутатов законопроект раскритиковали. Так, например, вице-спикер парламента Марина Шишкина заявила, что понятие «без определенного места жительства» трансгранично, поскольку у бездомных людей нет возможности доехать до своего региона.

