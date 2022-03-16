Смольный предложил соцподдержку только бездомным с нужными документами

Заксобрание Петербурга приняло за основу законопроект о предоставлении соцподдержки, бесплатной юридической помощи и звания «Ветеран труда» бездомным, если они попадают в категории, которым эта помощь полагается. Депутаты проголосовали за внесенный губернатором Александром Бегловым документ 16 марта.
Несколько депутатов законопроект раскритиковали. Так, например, вице-спикер парламента Марина Шишкина заявила, что понятие «без определенного места жительства» трансгранично, поскольку у бездомных людей нет возможности доехать до своего региона.
В итоге за проект проголосовали 33 депутата, против выступили девять человек, еще шестеро депутатов воздержались.
В 2021 году Уставный суд Петербурга признал, что некоторые нормы об учете бездомных людей противоречат уставу города. Решение суда касалось в том числе отказа в постановке на учет тех лиц, которые не могли подтвердить последнюю регистрацию в Петербурге или области. Отметим, что постановка на учет необходима для получения соцпомощи.