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Нахулиганил на уголовное дело. В Петербурге будут судить мужчину, разбившего витрину в кофейне

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В Петербурге будут судить хулигана, который ни с того ни с сего разбил в кофейне витрину. Дело об умышленном причинении вреда чужому имуществу рассмотрит Василеостровский райсуд, сообщает 16 марта пресс-служба городской прокуратуры.

прокуратура Петербурга

Действие развернулось в конце ноября в кофейне на Железноводской улице. По версии следствия, мужчина забежал в заведение и разбил витрину за 69 тысяч рублей. Явных причин для такого поступка не было — его объясняют «хулиганскими побуждениями».

Работники кофейни нажали тревожную кнопку, и нарушителя задержали.

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Комментарии (2)

Ник Приносящий Счастье
Мы не знаем подоплеки конфликта. Вряд ли просто так шел и набросился. Что-то тут не то.
DEMOMON
Такое ощущение, что его хохлы покусали.
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