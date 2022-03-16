Нахулиганил на уголовное дело. В Петербурге будут судить мужчину, разбившего витрину в кофейне

В Петербурге будут судить хулигана, который ни с того ни с сего разбил в кофейне витрину. Дело об умышленном причинении вреда чужому имуществу рассмотрит Василеостровский райсуд, сообщает 16 марта пресс-служба городской прокуратуры.
прокуратура Петербурга
Действие развернулось в конце ноября в кофейне на Железноводской улице. По версии следствия, мужчина забежал в заведение и разбил витрину за 69 тысяч рублей. Явных причин для такого поступка не было — его объясняют «хулиганскими побуждениями».
Работники кофейни нажали тревожную кнопку, и нарушителя задержали.