Приезжий из Воронежа пытался сломать стену в книжном на Невском, а петербуржец бил стекла машин у бизнес-центра. Обоих повязали овошники

Сотрудников вневедомственной охраны первый раз дернули на выезд в 06:10 утра к книжному магазину на Невском проспекте, сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии 16 марта. На кнопку нажал сотрудник соседнего заведения, который сообщил, что в здание пробрался злоумышленник.
Когда наряд прибыл на место, то обнаружил, что стекло входной двери книжного разбито, а мужчина пытается проломить гипсокартонное перекрытие.
Его доставили в 78-й отдел полиции, где установили, что ночной хулиган — уроженец Воронежа.
А в 06:12 тревожная кнопка сработала уже в бизнес-центре на набережной канала Грибоедова. Наряд задержал на месте шатающегося мужчину, который металлическим прутом разбил лобовые стекла на автомобилях Ford и Fiat, припаркованных на стоянке около данного бизнес-центра.
Мужчину довезли до 28-го отдела полиции.