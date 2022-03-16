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Приезжий из Воронежа пытался сломать стену в книжном на Невском, а петербуржец бил стекла машин у бизнес-центра. Обоих повязали овошники

За час до рассвета двое мужчин устроили погромы в паре километров друг от друга в центре Петербурга.

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Сотрудников вневедомственной охраны первый раз дернули на выезд в 06:10 утра к книжному магазину на Невском проспекте, сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии 16 марта. На кнопку нажал сотрудник соседнего заведения, который сообщил, что в здание пробрался злоумышленник.

Когда наряд прибыл на место, то обнаружил, что стекло входной двери книжного разбито, а мужчина пытается проломить гипсокартонное перекрытие.

Его доставили в 78-й отдел полиции, где установили, что ночной хулиган — уроженец Воронежа.

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А в 06:12 тревожная кнопка сработала уже в бизнес-центре на набережной канала Грибоедова. Наряд задержал на месте шатающегося мужчину, который металлическим прутом разбил лобовые стекла на автомобилях Ford и Fiat, припаркованных на стоянке около данного бизнес-центра.

Мужчину довезли до 28-го отдела полиции.

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Комментарии (4)

265055770
Овощники - это что-то, связанное с овощами?
VKuser86771196
Ломал перегородку головой?
Карабас Барабас
установили, что ночной хулиган — уроженец Воронежа и, пожалев отпустили. Бомбить у нас обычно с Воронежа начинают.
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