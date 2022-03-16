Приезжий из Воронежа пытался сломать стену в книжном на Невском, а петербуржец бил стекла машин у бизнес-центра. Обоих повязали овошники

Сотрудников вневедомственной охраны первый раз дернули на выезд в 06:10 утра к книжному магазину на Невском проспекте, сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии 16 марта. На кнопку нажал сотрудник соседнего заведения, который сообщил, что в здание пробрался злоумышленник.



Когда наряд прибыл на место, то обнаружил, что стекло входной двери книжного разбито, а мужчина пытается проломить гипсокартонное перекрытие.



Его доставили в 78-й отдел полиции, где установили, что ночной хулиган — уроженец Воронежа.