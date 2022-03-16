В Петербурге увеличилось количество пьяных водителей

В 2021 году сотрудники ГИБДД по Петербургу пресекли 9,5 тысячи правонарушений, связанных с пьяным вождением. Этот показатель на 17% превышает показатели прошлого года, рассказал 16 марта глава ГУ МВД по Петербургу и области Роман Плугин во время выступления в Заксобрании города.



Генерал Плугин также сообщил, что на четверть увеличилось число нарушителей, которые были привлечены за повторное вождение в нетрезвом виде. В прошлом году насчитали 828 таких случаев. Как отчитался глава регуправления МВД, в результате количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших в связи с алкогольным опьянением, снизилось на 37,5%.

