В Петербурге увеличилось количество пьяных водителей

В 2021 году сотрудники ГИБДД по Петербургу пресекли 9,5 тысячи правонарушений, связанных с пьяным вождением. Этот показатель на 17% превышает показатели прошлого года, рассказал 16 марта глава ГУ МВД по Петербургу и области Роман Плугин во время выступления в Заксобрании города.
Генерал Плугин также сообщил, что на четверть увеличилось число нарушителей, которые были привлечены за повторное вождение в нетрезвом виде. В прошлом году насчитали 828 таких случаев. Как отчитался глава регуправления МВД, в результате количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших в связи с алкогольным опьянением, снизилось на 37,5%.
По официальным данным, в 2021 году сократился и уровень автомобильной преступности. За год он уменьшился в полтора раза, за последние три года — более чем в 3,5 раза.