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В Петербурге увеличилось количество пьяных водителей

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В 2021 году сотрудники ГИБДД по Петербургу пресекли 9,5 тысячи правонарушений, связанных с пьяным вождением. Этот показатель на 17% превышает показатели прошлого года, рассказал 16 марта глава ГУ МВД по Петербургу и области Роман Плугин во время выступления в Заксобрании города.

Генерал Плугин также сообщил, что на четверть увеличилось число нарушителей, которые были привлечены за повторное вождение в нетрезвом виде. В прошлом году насчитали 828 таких случаев. Как отчитался глава регуправления МВД, в результате количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших в связи с алкогольным опьянением, снизилось на 37,5%.

По официальным данным, в 2021 году сократился и уровень автомобильной преступности. За год он уменьшился в полтора раза, за последние три года — более чем в 3,5 раза.

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Комментарии (3)

AndrewBarsik
В удивительном городе живём: Количество людей, готовых совершить правонарушение (в том числе сесть за руль нетрезвым) стремительно растёт, а количество преступлений по данным ГУ МВД неуклонно снижается. Может быть дело в том, что пьяного за рулём - поймал, оформил, оштрафовал, показатели своей работы улучшил и забыл. А воров, разбойников, грабителей, мошенников, угонщиков надо искать, задерживать, расследовать, доказывать, а пользы от этого для сотрудника очень мало.
Карабас Барабас
Количество пьяных водителей увеличивается, повторное вождение в нетрезвом виде увеличивается, а количество дорожно-транспортных происшествий, произошедших в связи с алкогольным опьянением снижается. Прямо поле чудес какое то.
265056402
это хорошо, запчасти нужны
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