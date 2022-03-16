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Власти Петербурга не смогли сделать карту по уборке снега к середине марта

Депутаты Заксобрания Петербурга отказались от идеи создать «тепловую» карту по уборке снега из-за слишком большого объёма данных. Об этом рассказал 16 марта на брифинге спикер городского парламента Александр Бельский.

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«По мусору было порядка 30 тысяч точек, которые мы должны были мониторить. По снегу нам такой охват сделать не удалось. Достаточно большой объём базы данных, которых на уровне депутатского корпуса реализовать не представляется возможным», — ответил Бельский на вопрос «Фонтанки».

Спикер сообщил, что сейчас разработкой «тепловой» карты занимается комитет по информатизации и связи. Карта будет включать в себя не только снежную, но и остальную уборку. Сроки готовности проекта Бельский не уточнил.

Разработкой карты по уборке снега в Заксобрании занималась специальная рабочая группа во главе с Дмитрием Павловым («Новые люди»). В январе депутат обещал подготовить карту к марту. Позже он заявил, что оговорился, и проект представят уже через несколько дней. До сегодняшнего дня судьба снежной карты была неизвестна.

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