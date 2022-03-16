Силуанов о госдолге: Россия «отдала платежку» и ждет разъяснений от Вашингтона

Россия передала платежку по госдолгу и ждет ответа от США о возможности разморозить счета или рассчитаться в рублях.

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал возможность технического дефолта в беседе с RT Arabic 16 марта. По его словам, у России есть деньги, а дефолт означает неспособность выполнить долговые обязательства.

«Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платёжку мы отдали, теперь мяч на стороне, в первую очередь, американских властей», — пояснил министр.