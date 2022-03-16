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Силуанов о госдолге: Россия «отдала платежку» и ждет разъяснений от Вашингтона

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Россия передала платежку по госдолгу и ждет ответа от США о возможности разморозить счета или рассчитаться в рублях.

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал возможность технического дефолта в беседе с RT Arabic 16 марта. По его словам, у России есть деньги, а дефолт означает неспособность выполнить долговые обязательства.

«Возможность или невозможность выполнить свои обязательства в валютном эквиваленте не от нас зависит, деньги у нас есть, платёжку мы отдали, теперь мяч на стороне, в первую очередь, американских властей», — пояснил министр.

Он также добавил, что Россия ждет от США разъяснений о возможности расплатиться на предлагаемых страной условиях.

Ранее Международный валютный фонд не исключил возможности дефолта в России.

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Комментарии (5)

Владислав Терехин
И он ещё чего то смеет втирать?
262127321
вот где платежку получали, туда и идите
Главный спец по технике консервации
"Россия «отдала платежку»" - а где форма-9?
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