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На украинском канале показали фейковый призыв Зеленского сложить оружие. Настоящий все опроверг

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Неизвестные взломали бегущую строку канала «Украина 24» и показали заявление от имени президента Владимира Зеленского о «капитуляции» и решении «попрощаться».

«Сначала я решил вернуть Донбасс. Не вышло. Стало только хуже. Значительно хуже. Больше нет никакого завтра. По крайней мере у меня. И теперь я принимаю решение попрощаться с вами. Я советую вам сложить оружие и вернуться к своим семьям», — говорится в фейковом обращении.

Спустя некоторое время эту информацию опроверг сам Зеленский. Он выпустил короткое видео в своем телеграм-канале, где назвал произошедшее провокацией. «Мы защищаем свою землю. Никакого оружия мы слагать не собираемся», — заверил он.

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