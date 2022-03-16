В Петербурге торговля наркотиками ушла в Интернет, но закрывать точки продаж это не мешает

В 2021 году каждая вторая продажа наркотических веществ совершалась с помощью IT-технологий, рассказал глава ГУ МВД по Петербургу и области Роман Плугин 16 марта во время выступления в Заксобрании города.



По словам Плугина, это усложняет борьбу с незаконным оборотом веществ, но полиция всё равно выявляет противоправную деятельность. Так, в 2021 году был ликвидирован 31 интернет-магазин, продающий наркотики. За этот же срок силовики раскрыли 2,5 тыс. преступлений в сфере наркооборота, что на треть больше, чем годом ранее.

