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В Петербурге торговля наркотиками ушла в Интернет, но закрывать точки продаж это не мешает

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В 2021 году каждая вторая продажа наркотических веществ совершалась с помощью IT-технологий, рассказал глава ГУ МВД по Петербургу и области Роман Плугин 16 марта во время выступления в Заксобрании города.

По словам Плугина, это усложняет борьбу с незаконным оборотом веществ, но полиция всё равно выявляет противоправную деятельность. Так, в 2021 году был ликвидирован 31 интернет-магазин, продающий наркотики. За этот же срок силовики раскрыли 2,5 тыс. преступлений в сфере наркооборота, что на треть больше, чем годом ранее.

Как уточнили в МВД, каждое пятое преступление в Петербурге связано с запрещенными веществами. К уголовной ответственности по наркотическим делам были привлечены 423 человека.

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Комментарии (3)

allyouneedislove
молодцы! так держать! уберите всю эту мразоту из города! наши дети достойны того, чтобы играть на площадке без алкашей и без наркоманов...
Karl111
была статья на Фонтанке про 10000! точек закладок.
дайте Плугину почитать что ли
Arkadiy_
423 человека привлечены по 2500 дел? Мда
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