Как в Австрии и Швеции. В Кремле рассказали о «компромиссном» варианте демилитаризации Украины

Пресс-секретарь российского президента рассказал об обсуждении «австрийского» и «шведского» вариантов будущего устройства Украины.



«Этот вариант [«австрийского» и «шведского» будущего устройства Украины], который, действительно, сейчас обсуждается и который может рассматриваться как компромисс», — заявил журналистам 16 марта Дмитрий Песков.



Помощник президента Владимир Мединский также заметил, что на переговорах предлагалось создать на Украине демилитаризованное нейтральное государство с собственной армией, наподобие Австрии или Швеции.

