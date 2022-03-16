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Как в Австрии и Швеции. В Кремле рассказали о «компромиссном» варианте демилитаризации Украины

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Пресс-секретарь российского президента рассказал об обсуждении «австрийского» и «шведского» вариантов будущего устройства Украины.

«Этот вариант [«австрийского» и «шведского» будущего устройства Украины], который, действительно, сейчас обсуждается и который может рассматриваться как компромисс», — заявил журналистам 16 марта Дмитрий Песков.

Помощник президента Владимир Мединский также заметил, что на переговорах предлагалось создать на Украине демилитаризованное нейтральное государство с собственной армией, наподобие Австрии или Швеции.

Согласно данным статистического управления Австрии, численность населения этой страны составляет около 8,5 млн человек. Площадь территории — около 83 тыс. кв. км. По данным статистического ведомства Швеции, в стране проживают около 10,5 млн человек, ее площадь более 450 тыс. кв. км. Численность населения Украины местные власти оценивают более чем в 41 млн человек, площадь страны — 603,5 тыс. кв. км.

Портал GlobalFirepower оценивает численность регулярных вооруженных сил Австрии в 23 тыс. человек (0,3% от населения страны) и резервистов в 160 тыс. человек. Численность вооруженных сил Швеции оценивается в 16 тыс. человек (0,2%), данных по резервистам не приводится. Численность регулярных вооруженных сил Украины оценивается в 200 тыс. человек (0,5%), количество резервистов — в 250 тыс. человек.

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