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«Перепрошитые мозги и пустые головы». В МВД заявили, что задержания в Петербурге закончатся только после завершения протестов

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Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Плугин сообщил, что полиция прекратит задержания участников несанкционированных массовых акций только после того, как протесты закончатся. Он сказал об этом 16 марта во время выступления в Заксобрании города.

«Хочу сказать, что полиция как действовала, так действует и будет действовать исключительно на основе действующего законодательства», — заверил депутатов Плугин. По его словам, жёсткость задержаний зависит от «оперативной обстановки».

Руководитель регионального отделения МВД также сказал, что протесты из года в год организовывают одни и те же люди: «Им все равно, за здравие или за упокой. Лишь бы выйти и известные лозунги свои проорать. <...> Мы фиксируем 90% студентов: эти вот перепрошитые мозги и зачастую пустые головы на улицах».

Протестные пацифистские акции начались в Петербурге и других городах России после начала спецоперации на территории Украины.

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