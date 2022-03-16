«Перепрошитые мозги и пустые головы». В МВД заявили, что задержания в Петербурге закончатся только после завершения протестов

Начальник ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти Роман Плугин сообщил, что полиция прекратит задержания участников несанкционированных массовых акций только после того, как протесты закончатся. Он сказал об этом 16 марта во время выступления в Заксобрании города.



«Хочу сказать, что полиция как действовала, так действует и будет действовать исключительно на основе действующего законодательства», — заверил депутатов Плугин. По его словам, жёсткость задержаний зависит от «оперативной обстановки».

