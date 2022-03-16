«ВКонтакте» снова бьет рекорды активности

На фоне блокировки зарубежных соцсетей «ВКонтакте» бьет рекорды активности по нескольким показателям. Например, за 14 марта пользователи посмотрели клипы более 715 миллионов раз — это на 19 % больше предыдущего рекорда, установленного 10 числа.



Как сообщает 16 марта пресс-служба соцсети, за те же сутки во «ВКонтакте» было опубликовано на 95 % больше историй, чем неделей ранее. Количество их авторов увеличилось на 71 % , а просмотры выросли более чем в два раза (на 132 % ). Кроме того, чаще стали создаваться и сообщества.

