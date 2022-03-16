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«ВКонтакте» снова бьет рекорды активности

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На фоне блокировки зарубежных соцсетей «ВКонтакте» бьет рекорды активности по нескольким показателям. Например, за 14 марта пользователи посмотрели клипы более 715 миллионов раз — это на 19 % больше предыдущего рекорда, установленного 10 числа.

Как сообщает 16 марта пресс-служба соцсети, за те же сутки во «ВКонтакте» было опубликовано на 95 % больше историй, чем неделей ранее. Количество их авторов увеличилось на 71 %, а просмотры выросли более чем в два раза (на 132 %). Кроме того, чаще стали создаваться и сообщества.

«Теперь «ВКонтакте» пользуются более 50 млн человек в день, это также стало новым рекордом по дневной аудитории в России. Растёт потребление контента, в том числе видеоформата — за последний месяц количество ежедневных просмотров увеличилось на 15,5 %. Число просмотров ленты выросло на 25 % в сутки, теперь пользователи просматривают на миллиарды записей больше», — отмечают в пресс-службе.

По данным Brand Analytics, в феврале и марте «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций среди россиян.

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