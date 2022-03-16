«ВКонтакте» снова бьет рекорды активности

На фоне блокировки зарубежных соцсетей «ВКонтакте» бьет рекорды активности по нескольким показателям. Например, за 14 марта пользователи посмотрели клипы более 715 миллионов раз — это на
Как сообщает 16 марта пресс-служба соцсети, за те же сутки во «ВКонтакте» было опубликовано на
«Теперь «ВКонтакте» пользуются более 50 млн человек в день, это также стало новым рекордом по дневной аудитории в России. Растёт потребление контента, в том числе видеоформата — за последний месяц количество ежедневных просмотров увеличилось на
По данным Brand Analytics, в феврале и марте «ВКонтакте» стала самой популярной площадкой по активности авторов и количеству публикаций среди россиян.