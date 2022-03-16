Лавров: Переговоры с Украиной идут непросто, но компромисс возможен

Министр иностранных дел РФ заявил, что переговоры с украинской стороной идут непросто.



«Я ориентируюсь на те оценки, которые дают наши переговорщики. Они констатируют, что переговоры идут непросто по понятным причинам, но тем не менее есть определенная надежда на достижение компромисса», — цитирует 16 марта заявление Сергея Лаврова ТАСС.



По оценкам МИД РФ, на последней встрече глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба никаких новых идей не выдвинул.



Лавров призвал дать переговорщикам возможность работать в спокойной обстановке.

