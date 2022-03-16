Живой товар. Суд в Петербурге запретил сайт, на котором продавали краснокнижных горных гусей и даурских журавлей

Суд в Петербурге запретил сайт, на котором нелегально продавали краснокнижных даурских журавлей и горных гусей. Об этом 16 марта сообщают в объединенной пресс-службе судов города.



«Какая-либо информация, указывающая на законность продажи перечисленных животных (например, наличие документов о выращивании данных животных в питомнике, наличии соответствующей разрешительной документации на содержание и оборот ценных видов животных, в том числе о получении в установленном порядке разрешения на продажу (распорядительной лицензии), выданного специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды), на сайте отсутствует», — объяснили в пресс-службе.

