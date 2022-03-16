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Живой товар. Суд в Петербурге запретил сайт, на котором продавали краснокнижных горных гусей и даурских журавлей

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Суд в Петербурге запретил сайт, на котором нелегально продавали краснокнижных даурских журавлей и горных гусей. Об этом 16 марта сообщают в объединенной пресс-службе судов города.

«Какая-либо информация, указывающая на законность продажи перечисленных животных (например, наличие документов о выращивании данных животных в питомнике, наличии соответствующей разрешительной документации на содержание и оборот ценных видов животных, в том числе о получении в установленном порядке разрешения на продажу (распорядительной лицензии), выданного специально уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды), на сайте отсутствует», — объяснили в пресс-службе.

Отмечается, что продажа животных, занесенных в Красную книгу РФ, без надлежащего разрешения влечет за собой административную и уголовную ответственность. Информация в Интернете, побуждающая к приобретению ценных видов, фактически является запрещенной.

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