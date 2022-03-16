Петербурженка бросила кольцо с большим бриллиантом в ванной. Сантехник не смог пройти мимо

Дорогим во всех смыслах вышел для жительницы Невского района ремонт в ванной.



27-летняя жительница дома на улице Латышских Стрелков обратилась в полицию накануне около половины двенадцатого ночи, стало известно «Фонтанке» 16 марта. Она, по предварительной информации, рассказала, что на 12:30 через ЖЭК вызвала домой сантехника, который должен был прочистить трубы и заменить фильтры в ванной комнате.



Специалист справился с задачей за семь минут. Его спешность хозяйка оценила не сразу. Лишь к вечеру она обнаружила, что из ванной комнаты пропало кольцо с большим бриллиантом стоимостью 700 тысяч рублей. Женщина якобы оставила его на стиральной машине.

