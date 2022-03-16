На открытии торгов на МФБ 16 марта евро опустился почти на рубль, до 117,7 рубля. Доллар, в свою очередь, достиг отметки в 107,5 рубля.
Нефть марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель.
Рубль укрепился на бирже
Биржевой курс российской национальной валюты вырос по отношению к евро и доллару.
На открытии торгов на МФБ 16 марта евро опустился почти на рубль, до 117,7 рубля. Доллар, в свою очередь, достиг отметки в 107,5 рубля.
Нефть марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель.
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