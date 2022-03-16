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Рубль укрепился на бирже

Биржевой курс российской национальной валюты вырос по отношению к евро и доллару.

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На открытии торгов на МФБ 16 марта евро опустился почти на рубль, до 117,7 рубля. Доллар, в свою очередь, достиг отметки в 107,5 рубля.

Нефть марки Brent поднялась выше 100 долларов за баррель.

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Комментарии (11)

Zomby Zonderkommando
Вот!
Назло бендеровцам!
houspi
Не понятно, что у них там укрепилось, но 19 января доллар стоил менее 76 рублей, а сейчас более 107 рублей.
лысик
Укрепился?))) 10 лет уже как крепится, в 3 раза уже практически укрепился)))
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