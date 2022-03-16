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В метро Петербурга задержали пассажирку, которую так напугали родственники из Лондона, что она отправила полицию проверять все станции

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Немолодая женщина обратилась к дежурному по станции «Спортивная-2» с сообщением о возможном теракте, а потом уехала. Её нашли, а вот бомбу нет.

Тревожная пассажирка появилась на станции «фиолетовой» линии накануне около половины двенадцатого утра, а после общения с дежурным уехала в сторону «Адмиралтейской», об этом стало известно «Фонтанке» 16 марта.

Пока сотрудники полиции и службы контроля проверяли все 72 станции, искали и заявительницу. Её нашли около часа дня на «Спортивной-1». 61-летняя жительница Тосно, по предварительной информации, сообщила, что её дочь живет в Лондоне и просила мать не ездить на метро, как как там якобы может быть теракт, как в 2017 году. А пенсионерка не могла не предупредить окружающих.

Пассажирку опросили в отделе полиции и отпустили. Проверка метрополитена ничего взрывоопасного не нашла.

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Комментарии (3)

Айлбибэк Асталавистович
Вот и результат роста цен на таблетосы в аптеках...
Gudd-Head
Почему это не статья о заведомо ложном сообщении?
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