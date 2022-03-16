В метро Петербурга задержали пассажирку, которую так напугали родственники из Лондона, что она отправила полицию проверять все станции

Немолодая женщина обратилась к дежурному по станции «Спортивная-2» с сообщением о возможном теракте, а потом уехала. Её нашли, а вот бомбу нет.



Тревожная пассажирка появилась на станции «фиолетовой» линии накануне около половины двенадцатого утра, а после общения с дежурным уехала в сторону «Адмиралтейской», об этом стало известно «Фонтанке» 16 марта.



Пока сотрудники полиции и службы контроля проверяли все 72 станции, искали и заявительницу. Её нашли около часа дня на «Спортивной-1». 61-летняя жительница Тосно, по предварительной информации, сообщила, что её дочь живет в Лондоне и просила мать не ездить на метро, как как там якобы может быть теракт, как в 2017 году. А пенсионерка не могла не предупредить окружающих.

