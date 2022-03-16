FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-2°C/Завтра: -1
111.48р122.45р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

В Рыбацком по лестнице на балкон пробрался неизвестный, но вовсе не для того, чтобы признаться в любви

Снова зарабатывать на украшения придется жительнице Невского района, которую навестил квартирный вор.

1
Печать

Злоумышленник, как стало известно «Фонтанке» 16 марта, выбрал нетривиальную дорогу в жилье 29-летней продавщицы строительного магазина. По предварительной информации, пока хозяйка с 9 утра до 22 вечера 14 марта была на работе, он приставил лестницу к стене дома на Караваевской улице и забрался на балкон второго этажа. Оттуда, через открытую для проветривания дверь, уже проник в саму квартиру.

Петербурженка, которая около двух ночи прибежала в полицию с заявлением, сообщила, что злодей похитил все её ювелирные украшения на сумму в 200 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (1)

Gudd-Head
Никто ничего не заметил?

И не холодно ли на целый день оставлять балкон открытым?
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний