В Рыбацком по лестнице на балкон пробрался неизвестный, но вовсе не для того, чтобы признаться в любви

Злоумышленник, как стало известно «Фонтанке» 16 марта, выбрал нетривиальную дорогу в жилье 29-летней продавщицы строительного магазина. По предварительной информации, пока хозяйка с 9 утра до 22 вечера 14 марта была на работе, он приставил лестницу к стене дома на Караваевской улице и забрался на балкон второго этажа. Оттуда, через открытую для проветривания дверь, уже проник в саму квартиру.

Петербурженка, которая около двух ночи прибежала в полицию с заявлением, сообщила, что злодей похитил все её ювелирные украшения на сумму в 200 тысяч рублей.

