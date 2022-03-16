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Гонщик разбил Volvo на Литейном, удар кончился плохо только для машины

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Лихач, который решил погонять по Литейному проспекту в ночь на среду, теперь долго не сможет сесть за руль своего Volvo. Детище шведского автопрома разбито всмятку.

«На Литейном проспекте торопыжка «сыграл в шашки» на огромной скорости, улетел в здание и отскочил на середину дороги. Повезло, что на тротуаре никого не было», — рассказали очевидцы в соцсетях 16 марта.

Как стало известно «Фонтанке», водитель не справился с управлением и попал в аварию у дома 3. Мужчина жив, авария обошлась для него без травм. За рулем он был трезв.

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Комментарии (4)

VKuser199962806
При цене на запчасти сегодня, отъездился надолго.
А13579
Системы безопасности у Вольво неплохие, но при отказе головного мозга у того, что за рулём, они помочь не могут.
Zomby Zonderkommando
Теперь и отремонтировать не сможет.
Бугага
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