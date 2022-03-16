Гонщик разбил Volvo на Литейном, удар кончился плохо только для машины

Лихач, который решил погонять по Литейному проспекту в ночь на среду, теперь долго не сможет сесть за руль своего Volvo. Детище шведского автопрома разбито всмятку.



«На Литейном проспекте торопыжка «сыграл в шашки» на огромной скорости, улетел в здание и отскочил на середину дороги. Повезло, что на тротуаре никого не было», — рассказали очевидцы в соцсетях 16 марта.

