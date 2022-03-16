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Охранника из Мги подозревают в попытке взорвать соседей по коммуналке. Признался мужчина в СИЗО

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СУ СК РФ по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье «Покушение на убийство» спустя две недели после обнаружения у жилого дома во Мге самодельного взрывного устройства. Об этом «Фонтанке» стало известно 16 марта.

Бомбу у дома 42 по шоссе Революции нашли еще 1 марта. Устройство состояло из двух пивных банок, чеки, магнита, проводов, мышеловки и других деталей. Внутри банок эксперты позже обнаружили 600 граммов тротила. Сперва полиция возбудила дело о незаконном изготовлении взрывчатых веществ. По подозрению был задержан 53-летний охранник, зарегистрированный в доме, рядом с которым нашли СВУ.

В СИЗО оперативники поговорили с мужчиной, и он якобы рассказал, что сделал бомбу с целью убийства соседей по коммуналке — трех мужчин. Однако устройство так и не сдетонировало. После этой беседы было возбуждено дело о покушении на убийство.

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