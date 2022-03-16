Росгвардия показала раненного на Украине бойца, доставленного в Петербург

В Петербурге сотрудники Росгвардии поздравили с днем рождения своего сослуживца, который лечится в больнице после ранения, полученного в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащий спецназа отмечает 33-летие.
Росгвардия
«Офицер получил слепое осколочное ранение, но до конца выполнил боевую задачу. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Он представлен командованием к награждению государственной наградой», — рассказали 16 марта в пресс-службе ведомства.
Капитана поздравили замкомандующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков, офицеры и ветераны ведомства. Бойцу подарили часы, сувениры и торт.