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Росгвардия показала раненного на Украине бойца, доставленного в Петербург

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В Петербурге сотрудники Росгвардии поздравили с днем рождения своего сослуживца, который лечится в больнице после ранения, полученного в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащий спецназа отмечает 33-летие.

Росгвардия

«Офицер получил слепое осколочное ранение, но до конца выполнил боевую задачу. Сейчас ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Он представлен командованием к награждению государственной наградой», — рассказали 16 марта в пресс-службе ведомства.

Капитана поздравили замкомандующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-майор Денис Ермаков, офицеры и ветераны ведомства. Бойцу подарили часы, сувениры и торт.

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