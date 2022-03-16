«Оливер» принес Петербургу самый теплый день с начала года. Больше такого пока не ждут

По данным Северо-Западного УГМС, днем в среду, 16 марта, в Петербурге ожидается потепление до +4… +6 градусов. Будет немного облачно и без осадков.



Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, вчерашний день стал для Северной столицы самым теплым с начала года. Всё благодаря антициклону «Оливер», который «усиливает прогрев» Европейской России.

