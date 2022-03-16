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«Оливер» принес Петербургу самый теплый день с начала года. Больше такого пока не ждут

Жители города на Неве впервые почувствовали настоящее начало весны. По ночам погода всё еще в минусе, но днем держится крепкий плюс.

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Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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По данным Северо-Западного УГМС, днем в среду, 16 марта, в Петербурге ожидается потепление до +4… +6 градусов. Будет немного облачно и без осадков.

Как рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, вчерашний день стал для Северной столицы самым теплым с начала года. Всё благодаря антициклону «Оливер», который «усиливает прогрев» Европейской России.

«Максимальная температура воздуха достигла +9,2 °С. До этого лидерами были 13 и 14 марта, тогда температура составляла +6 °С ровно», — написал синоптик на своей странице во «ВКонтакте».

В ближайшие дни ничего подобного не ожидается. Уже в ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до -8 градусов, днем потеплеет до +6. 18 марта ночью снова похолодает до -7, а в течение дня температура повысится до +7 градусов.

Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (3)

274488045
Сейчас нужно думать о креативе. Развивать кружки по изготовлению роботов, моделировать самолёты. Видно, что большинство СМИ преподносит только негативные новости. Фонтанка тут - молодцы. Начинается настоящая весна - и это очень хорошо. Нужно мыслить позитивно, объединяться на различных площадках с людьми, кто мыслит позитивно.
NoName1234
Что значит «больше такого пока на ждут»??ну не ждите, а я вот жду!!!!
Cashmare
ох уж эти питерские качели: утром - пуховик, днём - сандалики ))
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