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Мошенники предлагают россиянам «проверить», нет ли их карт в «слитых» базах

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Роскачество предупредило о новой схеме мошенничества: держателям банковских карт предлагают «проверить», не попали ли их данные в Даркнет.

Ранее газета «Коммерсант» сообщила, что данные свыше 100 тысяч карт российских банков «утекли» на теневые форумы. С 26 февраля специалисты по безопасности фиксируют массовые попытки списания средств со счетов клиентов.

На этом фоне в Сети начали появляться мошеннические сайты, которые якобы предлагают проверить данные карты пользователя на соответствие слитой базе. Реклама таких ресурсов публикуется в соцсетях и телеграм-каналах.

«Фейковые сайты имеют схожую структуру: держателю карты предлагают ввести данные своих карт якобы для проверки того, не попали ли они в руки злоумышленника. Сервис использует максимально циничный подход. После ввода своих платежных данных пользователь при лучшем раскладе просто передаст свои данные мошенникам, при худшем — произойдет списание средств с карты», — рассказали 16 марта в Роскачестве.

Старший специалист ведомства по тестированию цифровых продуктов Сергей Кузьменко сообщил, что единого официального сервиса по проверке скомпрометированных банковских карт не существует, такие предложения поступают исключительно от мошенников.

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