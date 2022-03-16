Полыхающий «Форд» осветил перекрёсток на Лёни Голикова. Пожарные не дали сгореть соседям

Автомобильный пожар запечатлел водитель в Кировском районе Петербурга вечером 15 марта. Микроавтобус потушили, но владельцу от этого не легче.
Видеозапись пожара на улице Лёни Голикова опубликована в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На кадрах видно, что костёр мог пополниться и другими машинами: до ближайшего кандидата было рукой подать.
Автор: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Судя по комментарию МЧС, обошлось. В списке обгоревших только один автомобиль.
«В автомобиле Ford сгорели сгораемые части», — сообщают в ведомстве. — «Сведения о пострадавших не поступали».
Информация о возгорании на улице Лёни Голикова, 62, поступила на пульт дежурного в 20:48. Через пятнадцать минут пожар ликвидировали силами одного расчёта.