Индийский Ченнай примет шахматную олимпиаду, которую потеряла Россия

Всемирную шахматную олимпиаду перенесли из России на родину игры. Бороться за золото будут в Индии, об этом 15 марта сообщили в Международной шахматной федерации (FIDE).



Как сказано в заявлении, точные даты пока обсуждаются, но FIDE планирует провести соревнование также в конце июля — начале августа. Предполагалось, что принимать 44-ю олимпиаду с 26 июля по 8 августа будет Россия. Игры должны были пройти в Москве и Ханты-Мансийске, но Международная шахматная федерация решила изменить место из-за конфликта на Украине.