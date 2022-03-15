Индийский Ченнай примет шахматную олимпиаду, которую потеряла Россия

Всемирную шахматную олимпиаду перенесли из России на родину игры. Бороться за золото будут в Индии, об этом 15 марта сообщили в Международной шахматной федерации (FIDE).
Как сказано в заявлении, точные даты пока обсуждаются, но FIDE планирует провести соревнование также в конце июля — начале августа. Предполагалось, что принимать 44-ю олимпиаду с 26 июля по 8 августа будет Россия. Игры должны были пройти в Москве и Ханты-Мансийске, но Международная шахматная федерация решила изменить место из-за конфликта на Украине.
Индия считается родиной шахмат. Ченнай принимал чемпионат мира в 2013 году.
К переносу турниров из России и Белоруссии 25 февраля призвал исполком Международного олимпийского комитета (МОК). В FIDE, которую возглавляет бывший вице-премьер правительства РФ, Аркадий Дворкович, заявили, что российские и белорусские шахматисты будут выступать без национального флага и гимна.