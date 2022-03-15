Эйфелева башня выросла до 330 метров. В Сети показывают, как это получилось

«Железная дама» Парижа обзавелась антенной на антенне и выросла до 330 метров. Головокружительную операцию 15 марта показывают в официальном YouTube-канале Эйфелевой башни.
Шестиметровую радиоантенну установили утром при помощи вертолёта всего за четверть часа. Устройство прикрепляли над другими антеннами на высоте в 324 метра. Как сказано в пояснении, оно улучшит качество цифрового радиопокрытия Парижа и региона Иль-де-Франс.
Автор: La tour Eiffel / YouTube
Согласование операции с властями заняло почти год. В компании, которая занималась работами, её называют беспрецедентной — последний раз оборудование на вершине Эйфелевой башни пополняли 22 года назад, вертолёт для этих целей использовали впервые.