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Эйфелева башня выросла до 330 метров. В Сети показывают, как это получилось

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«Железная дама» Парижа обзавелась антенной на антенне и выросла до 330 метров. Головокружительную операцию 15 марта показывают в официальном YouTube-канале Эйфелевой башни.

Шестиметровую радиоантенну установили утром при помощи вертолёта всего за четверть часа. Устройство прикрепляли над другими антеннами на высоте в 324 метра. Как сказано в пояснении, оно улучшит качество цифрового радиопокрытия Парижа и региона Иль-де-Франс.

Автор: La tour Eiffel / YouTube

Согласование операции с властями заняло почти год. В компании, которая занималась работами, её называют беспрецедентной — последний раз оборудование на вершине Эйфелевой башни пополняли 22 года назад, вертолёт для этих целей использовали впервые.

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