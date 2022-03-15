Марокканец бросил в Петербурге паспорт и рванул в ЕС под автобусом. У него есть шанс повторить

Кингисеппский райсуд Ленобласти освободил от наказания перебежчика из России, пойманного на границе с Эстонией. Иностранец покидал Петербург подавтобусным зайцем.



Как сообщает пресс-служба Ленинградского областного суда 15 марта, марокканского подданного задержали на пути в Таллин в середине декабря прошлого года. Он бросил паспорт в одной из гостиниц Петербурга, нырнул под автобус и благополучно доехал до пункта пропуска «Ивангород».

При досмотре автобуса неучтенного пассажира нашли под днищем. Судя по материалам дела, 21-летний Уауарет путешествовал в таком положении не меньше четырёх часов.