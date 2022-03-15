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Марокканец бросил в Петербурге паспорт и рванул в ЕС под автобусом. У него есть шанс повторить

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Кингисеппский райсуд Ленобласти освободил от наказания перебежчика из России, пойманного на границе с Эстонией. Иностранец покидал Петербург подавтобусным зайцем.

Как сообщает пресс-служба Ленинградского областного суда 15 марта, марокканского подданного задержали на пути в Таллин в середине декабря прошлого года. Он бросил паспорт в одной из гостиниц Петербурга, нырнул под автобус и благополучно доехал до пункта пропуска «Ивангород».

При досмотре автобуса неучтенного пассажира нашли под днищем. Судя по материалам дела, 21-летний Уауарет путешествовал в таком положении не меньше четырёх часов.

Вместо эстонской столицы новый год он отмечал в СИЗО с обвинением в покушении на незаконное пересечение государственной границы в РФ.

Суд оценил незапятнанную биографию Уауарета, его финансовые возможности и назначил штраф в 10 тысяч рублей. С учётом 2,5 месяцев в следственном изоляторе иностранца освободили от наказания.

Оставленный в гостинице паспорт, который был вещественным доказательством в деле, ему должны вернуть.

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Комментарии (1)

Latronaxe
Да отдали бы его эстохам, на что он нам сдался 😅
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