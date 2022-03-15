Марокканец бросил в Петербурге паспорт и рванул в ЕС под автобусом. У него есть шанс повторить

Кингисеппский райсуд Ленобласти освободил от наказания перебежчика из России, пойманного на границе с Эстонией. Иностранец покидал Петербург подавтобусным зайцем.
Как сообщает пресс-служба Ленинградского областного суда 15 марта, марокканского подданного задержали на пути в Таллин в середине декабря прошлого года. Он бросил паспорт в одной из гостиниц Петербурга, нырнул под автобус и благополучно доехал до пункта пропуска «Ивангород».
При досмотре автобуса неучтенного пассажира нашли под днищем. Судя по материалам дела, 21-летний Уауарет путешествовал в таком положении не меньше четырёх часов.
Вместо эстонской столицы новый год он отмечал в СИЗО с обвинением в покушении на незаконное пересечение государственной границы в РФ.
Суд оценил незапятнанную биографию Уауарета, его финансовые возможности и назначил штраф в 10 тысяч рублей. С учётом 2,5 месяцев в следственном изоляторе иностранца освободили от наказания.
Оставленный в гостинице паспорт, который был вещественным доказательством в деле, ему должны вернуть.