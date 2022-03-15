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Комитет по труду: В Петербурге нет ни одного подтверждения закрытия какой либо компании

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Кризиса на рынке труда Петербурга в «видимой плоскости» нет и ни одного предприятия пока конкретного не подтвердило свой уход из города, заявил председатель Комитета по труду и занятости населения Дмитрий Чернейко.

«Сегодня ни одного подтверждения конкретного закрытия чего-то нет. Люди, даже если предприятие приостановило свою деятельность, продолжают сохранять трудовые отношения, им выплачивается заработная плата», — рассказал Чернейко 15 марта в эфире канала «Санкт-Петербург».

По его словам, 15 марта — последний день, когда должна быть выплачена зарплата за февраль. И пока ни одного сообщения о задержках зарплаты нет.

«Реальные трудовые отношения пока зафиксировались. Все ждут», — отметил чиновник.

Он отметил, что рынок труда инертен и реальные тренды на нем будут заметны лишь через 2 — 3 месяца.

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Комментарии (6)

266393784
Уж какие-либо заголовки то пишите без ошибок
Главный спец по технике консервации
Предлагаю комитету по труду попробовать официально закрыть ОООшечку хотябы.
VKuser388962011
Ихтамнет!
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