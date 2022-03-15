FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
0°C/Завтра: -1
111.48р122.45р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Байден прилетит в Европу на саммит НАТО, там обсудят «сдерживание России»

4
Печать

Президент США Джо Байден намерен посетить экстренный саммит НАТО в Брюсселе, который состоится 24 марта. Об этом 15 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, в ходе встречи будет обсуждаться «сдерживание России».

«Президент Байден посетит в конце текущего месяца Брюссель, где присоединится к внеочередному саммиту НАТО, который пройдет 24 марта. На нем глава государства планирует обсудить меры сдерживания и предпринимаемые нами усилия в ответ на неспровоцированную атаку РФ на Украину», — сказала Псаки.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял о том, что темами саммита станут ситуация на Украине и «укрепление сдерживающей и оборонной способности» альянса.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

allyouneedislove
а селфи с ним сделать можно? =)
и автограф неплохо бы... =)
каждый зарабатывает как может =)))))
Ник Приносящий Счастье
Рассада бы удалась, а то вытянется опять. А что они там наболтают друг дружке - это лишь Путину известно.
274496850
как бы дедушка не крякнулся от перелетов
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний