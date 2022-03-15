Байден прилетит в Европу на саммит НАТО, там обсудят «сдерживание России»

Президент США Джо Байден намерен посетить экстренный саммит НАТО в Брюсселе, который состоится 24 марта. Об этом 15 марта сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. По ее словам, в ходе встречи будет обсуждаться «сдерживание России».

«Президент Байден посетит в конце текущего месяца Брюссель, где присоединится к внеочередному саммиту НАТО, который пройдет 24 марта. На нем глава государства планирует обсудить меры сдерживания и предпринимаемые нами усилия в ответ на неспровоцированную атаку РФ на Украину», — сказала Псаки.

