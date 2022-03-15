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РБК: «Яндекс» собирается продать сервисы «Новости» и «Дзен», их покупателем может стать VK

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«Яндекс» планирует продать свои медиасервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», сообщает 15 марта РБК со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.

«В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — объяснил ситуацию один из собеседников издания.

По информации источников, переговоры ведутся с несколькими потенциальными покупателями. Главным претендентом на покупку называют группу VK. По словам собеседников газеты, идея продать «Новости» и «Дзен» появилась у IT-гиганта 4–5 лет назад, а прошлой осенью он вернулся к обсуждению этого вопроса.

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Комментарии (11)

allyouneedislove
новости по указке товарища майора? смешно =)
котиков постить будут? =)
Эд Хэммет
Есть всё же справедливость на свете. Руководству Яндекса надо было уйти из России в то же время, когда это был вынужден сделать Павел Дуров. Тогда уже было ясно, куда всё катится. Если бы тогда они ушли, могли бы сохранить бизнес и не позориться. Уже многие годы Яндекс под полным контролем АП. В результате читаешь топ новостей и думаешь: они там с ума сошли или живут в зазеркалье? Например, такая новость Яндекса: в Черногории состоялся митинг в поддержку Донбасса. Участвовало примерно 1,5 человека. Важнейшее событие! А ведь в тот же день в Берлине состоялся самый многочисленный митинг (более 5000000 чел.) за всю историю города. Тема митинга всем понятна. Но для Яндекса это вообще не новость.
***_555
Yandex N.V. пытается отмыться от пропаганды.
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