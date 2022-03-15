РБК: «Яндекс» собирается продать сервисы «Новости» и «Дзен», их покупателем может стать VK

«Яндекс» планирует продать свои медиасервисы «Яндекс.Новости» и «Яндекс.Дзен», сообщает 15 марта РБК со ссылкой на три источника, знакомых с планами компании.



«В условиях усложнения доступа к капиталу и изменения экономической ситуации «Яндекс» решил сконцентрироваться на развитии поиска, технологий и городских сервисов», — объяснил ситуацию один из собеседников издания.



По информации источников, переговоры ведутся с несколькими потенциальными покупателями. Главным претендентом на покупку называют группу VK. По словам собеседников газеты, идея продать «Новости» и «Дзен» появилась у IT-гиганта 4–5 лет назад, а прошлой осенью он вернулся к обсуждению этого вопроса.

