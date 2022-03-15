Fox News сообщил о гибели своего оператора под Киевом

Оператор американского телеканала Fox News Пьер Закржевски погиб на Украине в результате обстрела, под который попал накануне вместе с корреспондентом Бенджамином Холлом.

«С большой грустью и тяжелым сердцем мы делимся сегодня утром новостями о нашем любимом операторе Пьере Закржевски. Пьер был убит в селе Горенка, недалеко от Киева, Украина», — заявила 15 марта гендиректор канала Сюзанн Скотт.



Она рассказала, что Закржевски за свою карьеру успел поработать во многих «горячих точках», в том числе Ираке, Афганистане и Сирии.

