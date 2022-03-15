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ЦБ снова снижает курс доллара и евро

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Центробанк объявил официальный курс доллара и евро к рублю на 16 марта.

Стоимость американской валюты снизилась до 111,48 рубля (-3,71), а европейской — до 122,45 рубля (-4,78).

«Фонтанка» писала, что 15 марта в начале торгов на Мосбирже курс доллара достигал 112,5 рубля, а евро — 118,48 рубля.

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Комментарии (6)

Эд Хэммет
Евро и доллар падают и падают, аж с 24 февраля. Уже упали ниже некуда. Скоро даром отдавать будут. А цены почему то всё растут. И почему это так?
274488045
Да, курс должен снижаться. Сейчас рубль очень недооценен. Скоро все больше стран будут принимать рубль.
Главный спец по технике консервации
Да уж установите 63 копейки. Чего Муму мучаете?!
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