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Фонд «Круг добра» попросил поставщиков лекарств сохранить цены на медикаменты для детей

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Фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с тяжёлыми жизнеугрожающими, в том числе орфанными заболеваниями, обратился к участникам фармацевтического рынка с просьбой сохранить прежние цены на лекарственные препараты, необходимые для лечения детей. Об этом 14 марта сообщили в фонде.

«Фонд «Круг добра» делает всё возможное для снижения рисков перебоев в поставках лекарственных препаратов. С целью недопущения прерывания поставок экспертный совет принял решение о незамедлительной организации закупок на период до 2-го квартала 2023 года включительно. Это решение открывает возможность для срочных переговоров с фармкомпаниями и оперативного заключения контрактов без дополнительных согласований», — говорится в письме за подписью председателя правления фонда Александра Ткаченко.

В фонде отмечают, что в сложившейся экономической ситуации тяжелобольные дети — одна из самых уязвимых категорий, для которых непрерывность терапии и стабильность поставок лекарственных препаратов без преувеличения вопрос жизни.

Александр Ткаченко подчеркнул, что в фонде понимают всю сложность ситуации, но просят «проявить социальную ответственность и учесть социальную значимость данного вопроса и остроту обеспокоенности семей, затронутых проблемой тяжелого заболевания ребёнка».

В настоящее время «Круг добра» совместно с представителями фармацевтического рынка России разрабатывает меры по стабилизации ситуации с поставками лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями. В частности, прорабатываются альтернативные варианты доставки препаратов из-за ограничений на авиасообщение.

Фонд «Круг добра» был создан по указу президента РФ Владимира Путина в январе 2021 года. Фонд занимается организацией и финансовым обеспечением оказания медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными). В частности, в его зоне ответственности снабжение их лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе не зарегистрированными в России, а также техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень предоставляемых инвалиду. Возглавил фонд основатель и генеральный директор первого в России Санкт-Петербургского детского хосписа протоиерей Александр Ткаченко. Средства в фонд поступают за счет повышенного НДФЛ для граждан, чьи доходы превышают 5 млн рублей в год.

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Комментарии (1)

Mimic
Можно было попросить ЦБ считать один рубль за два.
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