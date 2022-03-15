Фонд «Круг добра» попросил поставщиков лекарств сохранить цены на медикаменты для детей

Фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с тяжёлыми жизнеугрожающими, в том числе орфанными заболеваниями, обратился к участникам фармацевтического рынка с просьбой сохранить прежние цены на лекарственные препараты, необходимые для лечения детей. Об этом 14 марта сообщили в фонде.



«Фонд «Круг добра» делает всё возможное для снижения рисков перебоев в поставках лекарственных препаратов. С целью недопущения прерывания поставок экспертный совет принял решение о незамедлительной организации закупок на период до 2-го квартала 2023 года включительно. Это решение открывает возможность для срочных переговоров с фармкомпаниями и оперативного заключения контрактов без дополнительных согласований», — говорится в письме за подписью председателя правления фонда Александра Ткаченко.

