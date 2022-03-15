Фонд «Круг добра» попросил поставщиков лекарств сохранить цены на медикаменты для детей

Фонд «Круг добра», который оказывает помощь детям с тяжёлыми жизнеугрожающими, в том числе орфанными заболеваниями, обратился к участникам фармацевтического рынка с просьбой сохранить прежние цены на лекарственные препараты, необходимые для лечения детей. Об этом 14 марта сообщили в фонде.
«Фонд «Круг добра» делает всё возможное для снижения рисков перебоев в поставках лекарственных препаратов. С целью недопущения прерывания поставок экспертный совет принял решение о незамедлительной организации закупок на период до 2-го квартала 2023 года включительно. Это решение открывает возможность для срочных переговоров с фармкомпаниями и оперативного заключения контрактов без дополнительных согласований», — говорится в письме за подписью председателя правления фонда Александра Ткаченко.
В фонде отмечают, что в сложившейся экономической ситуации тяжелобольные дети — одна из самых уязвимых категорий, для которых непрерывность терапии и стабильность поставок лекарственных препаратов без преувеличения вопрос жизни.
Александр Ткаченко подчеркнул, что в фонде понимают всю сложность ситуации, но просят «проявить социальную ответственность и учесть социальную значимость данного вопроса и остроту обеспокоенности семей, затронутых проблемой тяжелого заболевания ребёнка».
В настоящее время «Круг добра» совместно с представителями фармацевтического рынка России разрабатывает меры по стабилизации ситуации с поставками лекарственных препаратов для детей с тяжёлыми заболеваниями. В частности, прорабатываются альтернативные варианты доставки препаратов из-за ограничений на авиасообщение.