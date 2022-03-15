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Шинная компания Michelin останавливает производство и экспорт в Россию

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Крупный французский производитель автомобильных шин Michelin приостанавливает свое производство в России и экспорт своей продукции в РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании от 15 марта.

Завод Michelin в деревне Давыдово Московской области выпускает шины для легковых автомобилей, а также занимается восстановлением протектора шин для грузовиков. Продукция в основном идет на внутренний рынок РФ. На предприятии работают около 750 человек.

В компании добавляют, что продолжают следить за ситуацией и будут адаптировать свои решения по мере ее развития. «В этих непростых и неопределенных обстоятельствах приоритетом Michelin является поддержка всех сотрудников, пострадавших от этого кризиса, в том числе работников Michelin Russia», — говорится в сообщении.

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Комментарии (13)

Zloi_prohozhiy
надо будет Toyo опробовать.
Piter Russo
Мишки конечно хороши, но ценник у них кусачий был, они и до операции стоили на 1,8-2 раза дороже массовых шин. Как никак премиум класс)
266495931
Нарисовался умник!!
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