Шинная компания Michelin останавливает производство и экспорт в Россию

Крупный французский производитель автомобильных шин Michelin приостанавливает свое производство в России и экспорт своей продукции в РФ. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании от 15 марта.



Завод Michelin в деревне Давыдово Московской области выпускает шины для легковых автомобилей, а также занимается восстановлением протектора шин для грузовиков. Продукция в основном идет на внутренний рынок РФ. На предприятии работают около 750 человек.

В компании добавляют, что продолжают следить за ситуацией и будут адаптировать свои решения по мере ее развития. «В этих непростых и неопределенных обстоятельствах приоритетом Michelin является поддержка всех сотрудников, пострадавших от этого кризиса, в том числе работников Michelin Russia», — говорится в сообщении.