Петербургские радийщики попросили у правительства РФ беспрецедентных льгот

15 марта представители радийного сообщества направили коллективное обращение (имеется в распоряжении редакции) председателю правительства Михаилу Мишустину. «На сегодня отрасль оказалась в сложной ситуации — снижение рекламных доходов прогнозируется на уровне от 50 до 90%. Многие местные СМИ окажутся на грани банкротства, работники отрасли останутся без работы, а миллионы граждан — без доступного и качественного контента», — говорится в обращении.

В качестве мер господдержки, кроме всего прочего, радийщики перечисляют еще несколько инструментов. которые, на их взгляд, помогут продержаться отрасли на плаву, а именно: снизить тарифы операторов связи, компенсировать аренду оборудования за счет средств государства, предоставить на два года арендные каникулы и разрешить льготное кредитование с возможностью не возвращать деньги при определенных условиях.

Обращение составлено от лица всего профессионального сообщества региональных радиовещателей, его подписал генеральный директор медиахолдинга «М10 Медиа» Максим Василенко и еще 170 сотрудников холдинга.