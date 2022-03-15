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Петербургские радийщики попросили у правительства РФ беспрецедентных льгот

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Производить социально значимые ролики за счет государства, свободно рекламировать вино, пиво и лекарственные препараты, оплачивать больничные своим сотрудникам за счет денег государственных внебюджетных фондов попросили радийщики Петербурга премьер-министра.

15 марта представители радийного сообщества направили коллективное обращение (имеется в распоряжении редакции) председателю правительства Михаилу Мишустину. «На сегодня отрасль оказалась в сложной ситуации — снижение рекламных доходов прогнозируется на уровне от 50 до 90%. Многие местные СМИ окажутся на грани банкротства, работники отрасли останутся без работы, а миллионы граждан — без доступного и качественного контента», — говорится в обращении.

В качестве мер господдержки, кроме всего прочего, радийщики перечисляют еще несколько инструментов. которые, на их взгляд, помогут продержаться отрасли на плаву, а именно: снизить тарифы операторов связи, компенсировать аренду оборудования за счет средств государства, предоставить на два года арендные каникулы и разрешить льготное кредитование с возможностью не возвращать деньги при определенных условиях.

Обращение составлено от лица всего профессионального сообщества региональных радиовещателей, его подписал генеральный директор медиахолдинга «М10 Медиа» Максим Василенко и еще 170 сотрудников холдинга.

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Комментарии (9)

260602101
Сеть бутиков " Розовый кролик " присоединяется.
274496649
Вот и выяснилось, для чего они существовали, паразиты
DMorgan
Рекламировать вино, пиво, «лекарственные препараты» ну-ну… А спортивные секции, продукцию малого бизнеса и их торговые точки и.т.д… Не? Или может стоит сказать, что ваши тарифы никто не тянет кроме производителей всего этого «добра»? Идите лесом короче… с такими запросами…
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