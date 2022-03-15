Правительство направит 1 трлн рублей на поддержку российской экономики

На поддержку российской экономики на фоне новых санкций решили направить 1 трлн рублей. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба правительства РФ.



План действий по повышению устойчивости национальной экономики был разработан по поручениям президента Владимира Путина. «Он включает более 100 инициатив без учета принятых и реализуемых. Общий объем финансирования составит около 1 трлн рублей», — говорится в сообщении.



«План позволит перестроить многие производственные и логистические цепочки, обеспечить предприятия новыми поставщиками и покупателями готовой продукции, а людей — привычными услугами и товарами или достойной альтернативой», — добавили в кабмине.

