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Правительство направит 1 трлн рублей на поддержку российской экономики

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На поддержку российской экономики на фоне новых санкций решили направить 1 трлн рублей. Об этом 15 марта сообщает пресс-служба правительства РФ.

План действий по повышению устойчивости национальной экономики был разработан по поручениям президента Владимира Путина. «Он включает более 100 инициатив без учета принятых и реализуемых. Общий объем финансирования составит около 1 трлн рублей», — говорится в сообщении.

«План позволит перестроить многие производственные и логистические цепочки, обеспечить предприятия новыми поставщиками и покупателями готовой продукции, а людей — привычными услугами и товарами или достойной альтернативой», — добавили в кабмине.

Также правительство предложит партнерам по ЕАЭС повысить максимальный лимит беспошлинного ввоза товаров в рамках электронной торговли. Это позволит сохранить максимально возможный в нынешних условиях доступ к необходимым ресурсам и товарам.

Предприятия агропромышленного комплекса, промышленности и торговли смогут воспользоваться специальной кредитной программой.

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Комментарии (21)

265056402
ну.. а компьютеры откуда брать будем? и серверное оборудование. Конечно можно ограничиться деревянными контроллерами, которые умеем сами делать. Хотя конечно там всё печально. Если реально электронная отрасль накроется - возможно оживут мамонты проектов. Зря развалили Светлану, и многие другие конторы. И зря похоронили наши архитектуры процессоров.
Тут в общем, или идти учиться на электрика или найдут пути обхода
VKuser6033418
ФНБ на настоящий момент - это 75 трлн. руб. Наши урководители с барского плеча 1 трлн., из которых добрую половину положат себе в карман. Целевая помощь !
261697121
Одной рукой 400 млрд золотовалютных резервов подарили Украине (80 трлн по нынешнему курсу), другой выделяют 1 трлн наиболее пострадавшим. И смех и грех.
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