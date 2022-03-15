13 апреля — круглый стол «Приемная кампания — 2022: Что нового?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол, на котором мы поговорим об особенностях приема в вузы в 2022 году.

К участию в круглом столе приглашаются представители вузов, организаций дополнительного образования, курсов подготовки к ЕГЭ, повышения квалификации, профориентации и эксперты.