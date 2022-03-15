FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: -1
115.20р127.23р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

13 апреля — круглый стол «Приемная кампания — 2022: Что нового?»

Городской портал «Фонтанка.ру» проводит круглый стол, на котором мы поговорим об особенностях приема в вузы в 2022 году.

К участию в круглом столе приглашаются представители вузов, организаций дополнительного образования, курсов подготовки к ЕГЭ, повышения квалификации, профориентации и эксперты.

0
Печать

С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Министерства образования, определяющий порядок приема в вузы в этом году. Будущим абитуриентам, которые еще готовятся сдавать ЕГЭ, но уже присматриваются к университетам, институтам и академиям, стоит заранее узнать о «подводных камнях» и особенностях приемной кампании.

Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Какие изменения при приеме в вузы по сравнению с прошлым годом являются наиболее важными? На что стоит обратить внимание абитуриентам, чтобы не попасть впросак?
  • Какие изменения запланировали вузы в этом году? На чем будет сделан акцент в ходе этой приемной кампании?
  • Удалось ли при подготовке к этой приемной кампании учесть ошибки и сложности прошлого года? Удастся ли избежать сбоев в обновлении информации на сайте и «дублирования» поступлений?
  • Какие уроки преподнесла уходящая пандемия? Чему научились вузы за это время?
  • На какие специальности ожидается самый высокий конкурс? А самый низкий?
  • Появляются ли в вузах новые специальности? Как они формируются? Есть ли научная база и преподаватели для этих новых профессий?

По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»

Круглый стол пройдет в 12:00 / 13 апреля 2022 года

По вопросам участия обращаться:

Петрова Анастасия, +7 (953) 157–05–77, a.petrova@fontanka.ru

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Новости компаний