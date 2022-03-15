13 апреля — круглый стол «Приемная кампания — 2022: Что нового?»

С 1 марта 2022 года вступил в силу приказ Министерства образования, определяющий порядок приема в вузы в этом году. Будущим абитуриентам, которые еще готовятся сдавать ЕГЭ, но уже присматриваются к университетам, институтам и академиям, стоит заранее узнать о «подводных камнях» и особенностях приемной кампании.
Приглашаем обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Какие изменения при приеме в вузы по сравнению с прошлым годом являются наиболее важными? На что стоит обратить внимание абитуриентам, чтобы не попасть впросак?
- Какие изменения запланировали вузы в этом году? На чем будет сделан акцент в ходе этой приемной кампании?
- Удалось ли при подготовке к этой приемной кампании учесть ошибки и сложности прошлого года? Удастся ли избежать сбоев в обновлении информации на сайте и «дублирования» поступлений?
- Какие уроки преподнесла уходящая пандемия? Чему научились вузы за это время?
- На какие специальности ожидается самый высокий конкурс? А самый низкий?
- Появляются ли в вузах новые специальности? Как они формируются? Есть ли научная база и преподаватели для этих новых профессий?
По результатам круглого стола запланирована публикация на сайте «Фонтанка.ру»
Круглый стол пройдет в 12:00 / 13 апреля 2022 года
По вопросам участия обращаться:
Петрова Анастасия, +7 (953) 157–05–77, a.petrova@fontanka.ru