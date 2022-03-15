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Работа мечты. Ленинградский зоопарк ищет катальщика на лошадях

Ленинградский зоопарк предлагает заманчивую вакансию для тех, кто любит лошадей и прогулки на свежем воздухе. Называется она «конюх-катальщик», как написано в объявлении в группе зверинца «ВКонтакте», опубликованном 15 марта.

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В обязанности входит катание посетителей на лошадях и пони в выходные, а в будни — помощь в уходе за животными. Суббота и воскресенье — всегда трудовые, график — 5/2 с восьмичасовым рабочим днем.

Специальных знаний и навыков от кандидатов не ждут: всему обучат, главное — желание трудиться и возраст от 18 лет.

«Оформление в зоопарк официальное, вы получаете защищённость и полный социальный пакет. Нужно будет проводить много времени на свежем воздухе — будьте к этому готовы. Также важно уметь и любить общаться не только с лошадьми, но и с людьми», — добавляют в зоопарке.

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Комментарии (3)

274496427
"Ржу, ни магу", как пишет молодняк. "Новая вакансия", которой полсотни лет минимум, и всегда проблемна. Выдерживали только пенсионеры.
Я 4 месяца выдержал, с декабря 1973 по март 1974го этот бег по кругу. А потом ещё 25 лет на конюшне зоопарка, той, что на кино работала, до её уничтожения в 97м. Сотни кинокартин и городски праздников отработано. А круг и тогда был местом ссылки.
Старый Хоттабыч
А уровень заработной платы мы афишировать стесняемся....
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