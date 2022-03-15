Работа мечты. Ленинградский зоопарк ищет катальщика на лошадях

В обязанности входит катание посетителей на лошадях и пони в выходные, а в будни — помощь в уходе за животными. Суббота и воскресенье — всегда трудовые, график — 5/2 с восьмичасовым рабочим днем.

Специальных знаний и навыков от кандидатов не ждут: всему обучат, главное — желание трудиться и возраст от 18 лет.



«Оформление в зоопарк официальное, вы получаете защищённость и полный социальный пакет. Нужно будет проводить много времени на свежем воздухе — будьте к этому готовы. Также важно уметь и любить общаться не только с лошадьми, но и с людьми», — добавляют в зоопарке.

