«Коммерсантъ»: Китайский Haval на 50% поднимает цены на автомобили, выпущенные в Туле

О росте цен на автомобили Haval, которые сейчас сходят с конвейера тульского завода, 15 марта пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на авторынке. Согласно прайс-листу, с которым ознакомилось издание, стоимость на модельный ряд бренда поднимают на 950–980 тысяч рублей, то есть на 40–50%. Цены на модели, находящиеся на складах дилеров, уже на прошлой неделе выросли на 20%, а рост на 50% произойдет, если курсы продержатся на нынешнем уровне еще неделю, когда машины отгрузят, утверждает собеседник «Ъ».

Завод Haval в Туле продолжает сборку легковых автомобилей в России, несмотря на логистические сложности. До недавних пор он даже по-прежнему работал в три смены, о чем сообщалось на форуме работников. Но сейчас и эта площадка перешла на две смены, столкнувшись с проблемами с доставкой комплектующих. Как отмечает собеседник «Ъ», отгрузки по морю остановились, а запасов хватит на полтора месяца, но компания планирует наладить цепочки поставок.

Источники издания в автоконцернах отмечают, что обычно на российском рынке бренды не поднимают цены так резко, «размазывая подорожание», иначе есть риск столкнуться с остановкой продаж. Однако сейчас повышение неизбежно, и цены растут «буквально каждый день», отмечают дилеры.

Другие китайские автомобили в Россию импортируют. Geely собирают в Белоруссии на совместном предприятии с «БелАЗом» «Белджи», но с 16 марта площадка уходит во внеплановый простой до 1 апреля из-за перебоев в поставках комплектующих.