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«Коммерсантъ»: Китайский Haval на 50% поднимает цены на автомобили, выпущенные в Туле

Китайский автопроизводитель Haval поднимает стоимость автомобилей, выпускаемых на заводе марки в Туле, в полтора раза. Для российского рынка такое резкое подорожание — редкость, отмечают эксперты.

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О росте цен на автомобили Haval, которые сейчас сходят с конвейера тульского завода, 15 марта пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники на авторынке. Согласно прайс-листу, с которым ознакомилось издание, стоимость на модельный ряд бренда поднимают на 950–980 тысяч рублей, то есть на 40–50%. Цены на модели, находящиеся на складах дилеров, уже на прошлой неделе выросли на 20%, а рост на 50% произойдет, если курсы продержатся на нынешнем уровне еще неделю, когда машины отгрузят, утверждает собеседник «Ъ».

Завод Haval в Туле продолжает сборку легковых автомобилей в России, несмотря на логистические сложности. До недавних пор он даже по-прежнему работал в три смены, о чем сообщалось на форуме работников. Но сейчас и эта площадка перешла на две смены, столкнувшись с проблемами с доставкой комплектующих. Как отмечает собеседник «Ъ», отгрузки по морю остановились, а запасов хватит на полтора месяца, но компания планирует наладить цепочки поставок.

Источники издания в автоконцернах отмечают, что обычно на российском рынке бренды не поднимают цены так резко, «размазывая подорожание», иначе есть риск столкнуться с остановкой продаж. Однако сейчас повышение неизбежно, и цены растут «буквально каждый день», отмечают дилеры.

Другие китайские автомобили в Россию импортируют. Geely собирают в Белоруссии на совместном предприятии с «БелАЗом» «Белджи», но с 16 марта площадка уходит во внеплановый простой до 1 апреля из-за перебоев в поставках комплектующих.

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Комментарии (9)

Михаил Петров-Водкин
Вкладывайтесь не в валюту или в золото, а в китайские авто - надёжно и выгодно.
274495752
Не переживайте это финансовая спецоперация по освобождению россиян от денег.
atty
Обалдеть, ну что луноликого можно поздравить, он лишил россиян выбора, оставив только друзей китайцев по цене мерседеса, прогнулся перед китаем так прогнулся.
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