FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: -1
115.20р127.23р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

Две лошадиные силы заставили водителей красться из Стрельны в Петергоф

Неожиданные участники дорожного движения замедлили трафик на одной из магистралей Петродворцового района Петербурга утром 15 марта. От водителей требовалось быть осторожнее, а еще — не засмотреться на красоту.

2
Печать

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Две лошади шли из Стрельны в направлении Петергофа прямо по проезжей части, заставляя водителей замедляться, аккуратно объезжая скакунов. Несколько видео с ними опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На одном из них видно, как лошади спокойным шагом бредут по Санкт-Петербургскому шоссе мимо ледовой арены, перебираясь из правой полосы в левую, пока поток машин плетется за ними следом.

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

На лошадях надеты уздечки. От машин животные не шарахаются. Возможно, они сбежали из какой-нибудь конюшни.

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Vikilein
Это не уздечки, а недоуздки. :)
hal9000
Цыганям по шее надо дать..это их кони..пьяные наверно валяются в конюшне...не кормят наверно они и сбежали..
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний