Две лошадиные силы заставили водителей красться из Стрельны в Петергоф

Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Две лошади шли из Стрельны в направлении Петергофа прямо по проезжей части, заставляя водителей замедляться, аккуратно объезжая скакунов. Несколько видео с ними опубликовали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». На одном из них видно, как лошади спокойным шагом бредут по Санкт-Петербургскому шоссе мимо ледовой арены, перебираясь из правой полосы в левую, пока поток машин плетется за ними следом.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На лошадях надеты уздечки. От машин животные не шарахаются. Возможно, они сбежали из какой-нибудь конюшни.