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В Петербурге на 6 градусов теплее нормы. В снегу прячутся подснежники и нудисты

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В Петербурге настолько тепло, что горожане начинают разоблачаться. Некоторые — полностью.

Мужчину дезабилье заметили горожане утром 15 марта и даже сняли на видео, оно опубликовано в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны».

Загорающих у стен Петропавловской крепости становится всё больше, а деталей гардероба на них — всё меньше.

А подснежники и вовсе перестают быть редкостью.

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По данным «Яндекса», в 14:50 в Петербурге преимущественно плюс 4–6 градусов, что на 6 градусов выше климатической нормы. Холоднее в Курортном районе — там плюс 3.

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Комментарии (1)

AlBerkut
Не, нужно больше треша...
Из под снега стали вылезать два вида подснежников - подарки собачников от их питомцев и спрятанные до весны тела - подарки расчленинградцев😎
ЗЫ: на ментовском сленге подснежник - труп, найденный после того, как снег, скрывавший его, растаял...
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