В Петербурге на 6 градусов теплее нормы. В снегу прячутся подснежники и нудисты

В Петербурге настолько тепло, что горожане начинают разоблачаться. Некоторые — полностью.
Мужчину дезабилье заметили горожане утром 15 марта и даже сняли на видео, оно опубликовано в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга | Новости | Угоны».
Загорающих у стен Петропавловской крепости становится всё больше, а деталей гардероба на них — всё меньше.
А подснежники и вовсе перестают быть редкостью.
По данным «Яндекса», в 14:50 в Петербурге преимущественно плюс 4–6 градусов, что на 6 градусов выше климатической нормы. Холоднее в Курортном районе — там плюс 3.