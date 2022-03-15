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Камера в его мозгу сигнализирует Генштабу Украины. В Автово невменяемый агитировал против России и покалечил несогласного монтировкой

Перед тем как закрыть разбушевавшегося, его проверили у психиатра. В полицию он попал от станции метро, где приставал к прохожим, призывая срочно вступать в ВСУ, а когда его послали, то отправил в реанимацию петербуржца. «Фонтанка» выяснила, как это все объяснил задержанный.

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В ночь на 14 марта следствие Кировского района возбудило уголовное дело по тяжким телесным повреждениям, нанесенным 43-летнему водителю одной из городских компаний. Но, перед тем как изолировать задержанного, полицейские были вынуждены довезти его до психиатра. Чтобы взять справку: мол, здоров, к тюрьме годен.

Дело в том, что около 10 часов вечера 13 марта 33-летний петербуржец назойливо дергал прохожих около метро «Автово» и от каждого из них агрессивно требовал немедленно вступать в ряды вооруженных сил Украины. Кто-то отшучивался, а когда один из мужчин ответил ему на доходчивом непечатном русском, то он догнал его и ударил монтировкой. Получилось сильно. Врачи зафиксировали перелом костей черепа и не дали опрашивать больного.

Что касается специалиста, который изучал голову задержанного несколько с другой стороны, то он легко констатировал тяжелое наркотическое опьянение. А раздев пациента до пояса, продемонстрировал конвою его тело — оно все было увешано воткнутыми иглами и булавками.

Все же на протокол допроса сотрудник был вынужден положить мотивы. Со слов задержанного, вкратце они выглядят так: в его мозг вживлена видеокамера, которая передает сигнал на территорию Украины. А вот в их генштабе и анализируют, сколько россиян готовы им помочь.

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Комментарии (17)

260559361
Очень продвинутый чувак. Так же должен отвечать каждый, Zадержанный полицией. Можно еще все валить на Шойгу и на его шаманов, которые Zомбируют россиян и заставляют их идти против Zомби-тренда.
Кот Ученый
Все что нужно знать о т.н. "борцах за мир"
VKuser1708951
Полиция провалила борьбу с наркотиками - врачей запрессовали и застращали так, что им работать страшно. Но любую дурь можно купить в любой момент в любой точке города. И даже реклама наркоты на стенах домов уже никого не смущает.
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