Камера в его мозгу сигнализирует Генштабу Украины. В Автово невменяемый агитировал против России и покалечил несогласного монтировкой

В ночь на 14 марта следствие Кировского района возбудило уголовное дело по тяжким телесным повреждениям, нанесенным 43-летнему водителю одной из городских компаний. Но, перед тем как изолировать задержанного, полицейские были вынуждены довезти его до психиатра. Чтобы взять справку: мол, здоров, к тюрьме годен.



Дело в том, что около 10 часов вечера 13 марта 33-летний петербуржец назойливо дергал прохожих около метро «Автово» и от каждого из них агрессивно требовал немедленно вступать в ряды вооруженных сил Украины. Кто-то отшучивался, а когда один из мужчин ответил ему на доходчивом непечатном русском, то он догнал его и ударил монтировкой. Получилось сильно. Врачи зафиксировали перелом костей черепа и не дали опрашивать больного.

