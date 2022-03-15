Всплеск потребительских расходов в России пошел на спад

Потребительский бум в России заметно сократился, свидетельствуют свежие данные «Сбериндекса», опубликованные 15 марта.



Согласно расчетам аналитиков Сбербанка, в первую неделю марта наблюдался резкий всплеск расходов, однако уже к 13 марта он стал затихать.

Так или иначе, по сравнению с началом марта 2021 года расходы на определенные категории товаров и услуг выросли на десятки процентов.

К примеру, 6 марта расходы клиентов Сбербанка у автодилеров увеличились на 84% год к году, однако уже к концу второй недели они сократились на 40%. Изменения коснулись и фармацевтической сферы. На пике увеличение роста составило 61%, но к 13 марта расходы на лекарства снизились на 20%. В сравнении с прошлым годом выросли расходы и на мебель: к концу недели динамика роста уменьшилась с 78% до 39%, оставаясь тем не менее заметно выше, чем в прошлом году.