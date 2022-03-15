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Всплеск потребительских расходов в России пошел на спад

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Потребительский бум в России заметно сократился, свидетельствуют свежие данные «Сбериндекса», опубликованные 15 марта.

Согласно расчетам аналитиков Сбербанка, в первую неделю марта наблюдался резкий всплеск расходов, однако уже к 13 марта он стал затихать.

Так или иначе, по сравнению с началом марта 2021 года расходы на определенные категории товаров и услуг выросли на десятки процентов.

К примеру, 6 марта расходы клиентов Сбербанка у автодилеров увеличились на 84% год к году, однако уже к концу второй недели они сократились на 40%. Изменения коснулись и фармацевтической сферы. На пике увеличение роста составило 61%, но к 13 марта расходы на лекарства снизились на 20%. В сравнении с прошлым годом выросли расходы и на мебель: к концу недели динамика роста уменьшилась с 78% до 39%, оставаясь тем не менее заметно выше, чем в прошлом году.

Вместе с тем теперь Сбербанк фиксирует на рынке постепенное повышение увеличения расходов на продовольствие. Если в начале месяца рост составил всего 10% год к году, то к середине марта этот показатель уже составил 18%. Расходы на одежду увеличились год к году на 24%.

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Комментарии (8)

Гриб
Сахарный песок завезите и тогда увидите новый всплеск
altnec
Елок уже не было, все повырубили, никто ничего не сажал. Сажали только всех тех кто был против вырубок, так и сидят. И елок нет, и насаждений нет, есть только за копейки скупленная земля, читай, присвоенная по документам подложным.
Что-то не так? А, ну-ка приведите, обратные примеры законособлюдения?
Alex000
Ну вот. А теперь ныряем. Может ещё и воды налить?
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