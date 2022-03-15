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Полиция Петербурга два дня искала мать, которая выгнала 12-летнего на улицу в футболке. Теперь ищут и мальчика

Основательно подмерзшего мальчика в футболке и шортах и с синяком на лице нашли жители одного из домов на Краснопутиловской улице. Ребенка увезли в больницу, но долго он там не задержался.

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Инцидент, как стало известно «Фонтанке» 15 марта, произошел в минувшие выходные. В полицию о нём сообщили из детской городской больницы имени Раухфуса, куда скорая привезла ребенка.

По предварительной информации, мальчик рассказал, что из квартиры его выгнала нетрезвая мать. А синяк на лице — результат удара, который ему нанес по лицу две недели назад отчим.

Полицейские два дня пытались связаться с матерью подростка, но им это так и не удалось. Родной отец ребенка забирать его из стационара не захотел.

А 14 марта мальчик сбежал из больницы.

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