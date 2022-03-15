Юнец удирал от полиции от Володарского моста. Финишировал в Купчино в припаркованные машины

Полицейская погоня 15 марта закончилась ДТП во Фрунзенском районе Петербурга. Виновник был не только пьян, но и без прав.

Как сообщает «Дорожный инспектор», два нетрезвых приятеля решили покататься по ночному городу. Хозяин «Лады» пустил за руль своего 18-летнего товарища, у которого вообще нет прав — он никогда не получал их. У Володарского моста полицейские заметили нарушителя и организовали погоню. А закончилась она в 2:30 на Бухарестской улице, 94, где «Лада» остановились, врезавшись в припаркованные «Форд» и «Шевроле».

