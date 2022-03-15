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Юнец удирал от полиции от Володарского моста. Финишировал в Купчино в припаркованные машины

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Полицейская погоня 15 марта закончилась ДТП во Фрунзенском районе Петербурга. Виновник был не только пьян, но и без прав.

Как сообщает «Дорожный инспектор», два нетрезвых приятеля решили покататься по ночному городу. Хозяин «Лады» пустил за руль своего 18-летнего товарища, у которого вообще нет прав — он никогда не получал их. У Володарского моста полицейские заметили нарушителя и организовали погоню. А закончилась она в 2:30 на Бухарестской улице, 94, где «Лада» остановились, врезавшись в припаркованные «Форд» и «Шевроле».

18-летний водитель «надул» 0,900 мг/л. В отношении него составлен материал по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ (управление ТС водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления). Вместе с пассажиром его доставили в отдел полиции.

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Комментарии (3)

AlBerkut
А собутыльника по ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ за передачу управления лицу, находящемуся в состоянии опьянения оформили? Да/нет? Почему об этом ни слова?
Гоша Белградский
Надул он конкретно. Понятно, что лишат прав обоих... Пострадавших водителей реально жалко... Каско то на такие лайбы не делают... Будут с гопников по копейке получать...
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