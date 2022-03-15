FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+4°C/Завтра: -1
115.20р127.23р
Боевые действия на УкраинеСанкции и экономикаЧто делать при ОмикронеЭкологияОбраз жизниОбразованиеПромышленный Петербург

MINI застрял между встречными трамваями на проспекте Энгельса

Один мини-кроссовер остановил сразу два встречных трамвая на севере Петербурга днем 15 марта. Авария затруднила движение на одной из крупнейших магистралей Выборгского района города.

14
Печать
ПоделитьсяПоделиться

На проспекте Энгельса автомобиль MINI Countryman «не влез между двух трамваев» 9-го маршрута после спуска с Поклонной горы, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Егор. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла в 12:50 у дома 96 по проспекту Энгельса. При столкновении с трамваем автомобиль ударил трамвай встречного направления.

ПоделитьсяПоделиться

По оперативным данным, в трамваях никто не пострадал, добавляют в пресс-службе. Движение по проспекту Энгельса затруднено, по данным «Яндекс.Пробок», собрался затор в сторону «Озерков».

Участники ДТП ждут прибытия эвакуатора. Трамвай № 9 идет до станции метро «Озерки», а трамваи 20 и 21 маршрутов следуют в объезд, добавили в «Горэлектротрансе». (Новость дополнена в 13:53.)

ПоделитьсяПоделиться
Фото: «Мегаполис»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

По теме (5)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Danik
Место там кошмарное! Одно из самых засадных в городе.
Надо бы там что-то делать, но город только бумажные планы метро, развязок и магистралей рисует.
Там тоже как-то развязку на бумаге нарисовали и всё.
Причем за перекрестком, на Поклонке в свое время снесли какие-то старые, серые сараи и можно было расширить дорогу на пару полос в сторону Озерков.
Но нет! Отдали опять это пятно под застройку каким-то делягам.
Ну а горожане обойдутся! Пусть стоят в пробке и машины, и трамваи.
theHard
вот они, трамваи то...
Alex000
Красиво вписалсо.
читать все комментариидобавить комментарий

Новости компаний