MINI застрял между встречными трамваями на проспекте Энгельса

Место там кошмарное! Одно из самых засадных в городе.

Надо бы там что-то делать, но город только бумажные планы метро, развязок и магистралей рисует.

Там тоже как-то развязку на бумаге нарисовали и всё.

Причем за перекрестком, на Поклонке в свое время снесли какие-то старые, серые сараи и можно было расширить дорогу на пару полос в сторону Озерков.

Но нет! Отдали опять это пятно под застройку каким-то делягам.

Ну а горожане обойдутся! Пусть стоят в пробке и машины, и трамваи.