MINI застрял между встречными трамваями на проспекте Энгельса

На проспекте Энгельса автомобиль MINI Countryman «не влез между двух трамваев» 9-го маршрута после спуска с Поклонной горы, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Егор. В пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла в 12:50 у дома 96 по проспекту Энгельса. При столкновении с трамваем автомобиль ударил трамвай встречного направления.
По оперативным данным, в трамваях никто не пострадал, добавляют в пресс-службе. Движение по проспекту Энгельса затруднено, по данным «Яндекс.Пробок», собрался затор в сторону «Озерков».
Участники ДТП ждут прибытия эвакуатора. Трамвай