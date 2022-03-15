«Его убьют!» — «Но не тебя же!»: вышел трейлер полнометражного мультфильма о Суворове

Киностудия «Союзмультфильм» 15 марта представила трейлер нового полнометражного мультфильма «Суворов: Великое Путешествие». Это будет первая большая кинопремьера студии за более чем 20 лет.



Анимационный 3D-фильм расскажет историю 16-летнего Гриши, который назначен на службу в полк великого полководца Александра Суворова во время Швейцарского похода. Из-за предателя, который тайно помогает французам, полк может попасть в смертельную засаду. Гриша случайно узнает об этом, и теперь только от него зависит спасение русских солдат и успех похода.

