«Его убьют!» — «Но не тебя же!»: вышел трейлер полнометражного мультфильма о Суворове

Киностудия «Союзмультфильм» 15 марта представила трейлер нового полнометражного мультфильма «Суворов: Великое Путешествие». Это будет первая большая кинопремьера студии за более чем 20 лет.
Анимационный 3D-фильм расскажет историю 16-летнего Гриши, который назначен на службу в полк великого полководца Александра Суворова во время Швейцарского похода. Из-за предателя, который тайно помогает французам, полк может попасть в смертельную засаду. Гриша случайно узнает об этом, и теперь только от него зависит спасение русских солдат и успех похода.
«На фоне знаменитых исторических событий развернется захватывающий сюжет, в котором найдется место приключениям, коварным интригам, юмору и даже романтической линии», — говорится в описании к трейлеру.
Автор: Central Partnership/YouTube
Персонажей мультфильма озвучили известные российские артисты. Александр Суворов заговорил голосом Константина Хабенского, главного злодея генерала Франца фон Вейротера озвучил певец и шоумен Филипп Киркоров, а главного героя Гришу — Антон Макарский. Другие персонажи говорят голосами Юлии Рутберг (графиня Владыкина), Анны Ардовой (купчиха Пшеницына) и других артистов.
Впрочем, первые зрители, судя по комментариям, трейлер не оценили: одни замечали, что трейлер выглядит «нелепо в нынешних реалиях», другие критиковали анимацию, третьи и вовсе сочли увиденное глумлением над отечественной историей.
Картина выйдет в прокат 1 мая 2022 года. В российском прокате ее представит кинокомпания «Централ Партнершип».