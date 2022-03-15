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Песков: Продолжение переговоров по гарантиям безопасности вряд ли возможно в прежнем виде

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что продолжение переговоров по гарантиям безопасности в прежнем виде вряд ли возможно. Об этом он сообщил журналистам 15 марта.

«Конечно, сами переговоры были бы востребованы, потому что ситуация поменялась коренным образом. Определенно, что появились новые нюансы, новые акценты. И все это придется в дальнейшем учитывать», — сказал Песков (цитата по РИА Новости).

Отвечая на вопрос о возможности диалога России с США, представитель главы государства заявил, что РФ заинтересована в сотрудничестве со всеми странами, если те проявят конструктивный настрой.

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Комментарии (8)

BobCat2
Уже даже Песков признал, что получили "денацификаторы" совсем не то, что ожидали... Видимо остается только объявить в стране полную победу над Украиной и ввести закон, запрещающий отрицать данную победу. Про ЛНР и ДНР видимо тихо забыть, как и про заблокированные резервы ЦБ...
274495752
Учите китайский, это ваша безопасность.
Карабас Барабас
Какие гарантии, если мы всем соседям пытаемся нагадить и обмануть?
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