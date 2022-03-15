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Петербуржец оставил старенький Fiat в кудровском СТО, а он глянулся мужчине с криминальным прошлым

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Сотрудники ГИБДД во Всеволожском районе Ленобласти остановили для проверки документов «Фиат». Оказалось, что машину похитили у петербуржца на местной станции техобслуживания. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 марта.

У дома 2 по Каштановой аллее в Кудрово наряд ГИБДД накануне в 1:20 остановил автомобиль Fiat Albea, чтобы проверить документы водителя. За рулем находился 35-летний житель Петербурга с несколькими уголовными делами в биографии и без документов на машину. Позже в тот же день в полицию обратился другой петербуржец и сообщил, что «Фиат» был похищен.

По словам 29-летнего менеджера, машина пропала со станции техобслуживания на Центральной улице Кудрово между десятью часами вечера 12 марта и двумя часами ночи 14 марта. Принадлежит Fiat 2012 года выпуска 57-летнему мужчине, вероятно, отцу заявителя. Стоимость автомобиля он оценил в 200 тысяч рублей.

По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Задержанный один раз уже привлекался к уголовной ответственности за угон и дважды — по наркотической 228 статье УК РФ.

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