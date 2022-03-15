Петербуржец оставил старенький Fiat в кудровском СТО, а он глянулся мужчине с криминальным прошлым

Сотрудники ГИБДД во Всеволожском районе Ленобласти остановили для проверки документов «Фиат». Оказалось, что машину похитили у петербуржца на местной станции техобслуживания. Об этом стало известно «Фонтанке» 15 марта.



У дома 2 по Каштановой аллее в Кудрово наряд ГИБДД накануне в 1:20 остановил автомобиль Fiat Albea, чтобы проверить документы водителя. За рулем находился 35-летний житель Петербурга с несколькими уголовными делами в биографии и без документов на машину. Позже в тот же день в полицию обратился другой петербуржец и сообщил, что «Фиат» был похищен.