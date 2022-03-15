Молодой водитель отправил в больницу подростка на «зебре» на Маршала Казакова

Подросток пострадал под колесами автомобиля в Красносельском районе Петербурга. Водитель оказался старше него всего на пару лет. Между тем всего с 11 по 14 марта включительно на дорогах Петербурга получили травмы 41 человек, двое из них — несовершеннолетние.

ДТП произошло в 21:10 13 марта у дома 28/1 по улице Маршала Казакова. Неработающий 19-летний парень, управляя чужим автомобилем Skoda Fabia, сбил 17-летнего парня, который переходил дорогу в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 марта.

В результате попавший под машину подросток получил различные травмы и был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Молодой автомобилист в 2021–2022 годах за нарушения ПДД привлекался к административной ответственности лишь однажды, причем не как водитель (по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ). В общей сложности, по данным УГИБДД, с 11 по 13 марта в Петербурге произошло 1 011 ДТП, еще 444 аварии зафиксировали 14 марта. Пострадавшие были в 22 случаях за пятницу и выходные и в 13 случаях за понедельник. Пострадали 28 и 13 человек соответственно, и среди травмированных за 11–13 марта было двое детей. В эти же дни произошло одно смертельное ДТП.